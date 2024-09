Wohltätigkeit Erlöse für siebenjährigen Liam: Mainz mit Benefizspiel

Der 1. FSV Mainz 05 bestreitet in der Länderspielpause am 9. Oktober ein Benefizspiel zugunsten von Liam Brummer. Der Siebenjährige ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten an einem Gehirntumor erkrankt. Liam ist der Enkel des ehemaligen Mainzer Spielers Axel Brummer.