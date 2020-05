Erleichterung in Kaiserslautern: Drittliga-Neustart geglückt

Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers steht am Spielfeldrand. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Magdeburg/Kaiserslautern Darauf hat der 1. FC Kaiserslautern lange gewartet. In Magdeburg gelingt den Pfälzern der erste Erfolg seit Jahresbeginn. Das gibt Rückenwind für den Kampf gegen den Absturz in die Viertklassigkeit.

Die Erleichterung bei Trainer Boris Schommers war nach dem erstem Sieg des 1. FC Kaiserslautern in diesem Jahr groß. Dank des 1:0 (1:0) im Geisterspiel beim 1. FC Magdeburg rückten die Pfälzer mit 37 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz vor und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga. „Wir sind sehr froh, dass wir den Auswärtssieg landen konnten“, sagte Schommers. „Es ist wichtig, dass wir mit drei Punkten gestartet sind.“ Vor dem Heimspiel gegen 1860 München an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) liegen die Roten Teufel nun vier Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Den dringend benötigten Erfolg hatte der viermalige deutsche Meister in erster Linie Torwart Lennart Grill zu verdanken. Der 21-Jährige, der nach der Saison zum Bundesligisten Bayer Leverkusen wechselt, vereitelte mehrere Chancen der Magdeburger und parierte in der 69. Minute sogar einen Foulelfmeter von Jurgen Gjasula. Kraus hatte Christian Beck zuvor im Strafraum zu Fall gebracht. „Wir hatten Gjasula extrem im Fokus, was Elfmeter betrifft. Ich wusste grob, wo er hinschießt“, sagte Grill.