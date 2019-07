Erhöhte Unfallgefahr wegen liebestoller Rehböcke

Ein Rehbock springt durch ein Getreidefeld. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Gensingen Wegen liebestoller Rehböcke sollten Autofahrer in Rheinland-Pfalz in den kommenden Wochen besondere Vorsicht walten lassen. Die Paarungszeit beim Rehwild erreiche zwischen Mitte Juli und Mitte August ihren Höhepunkt, teilte der Landesjagdverband in Gensingen am Freitag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auf der Suche nach paarungswilligen Ricken könnten Rehböcke mitunter scheinbar kopflos auf Wege oder Straßen laufen. In dieser Zeit müssten Autofahrer nicht nur in den Morgen- und Abendstunden aufpassen, sondern auch während des Tages mit Wildtieren auf der Fahrbahn rechnen.