Umwelt Erhöhte Belästigung durch Stechmücken erwartet

Mit einer erhöhten Belästigung durch Stechmücken ist in den nächsten Wochen nach Einschätzung der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage zu rechnen. „Ohne die ausgedehnten Bekämpfungseinsätze in jüngster Zeit wäre die Situation deutlich schlimmer ausgefallen“, teilten die in einem Verband organisierten Stechmückenjäger am Oberrhein am Dienstag mit.