Erhebung zu sexuellem Missbrauch in Klöstern verzögert sich

Vallendar/Bonn Die katholischen Klöster in Deutschland legen die Ergebnisse einer Befragung zum Ausmaß sexuellen Missbrauchs in ihren Mauern später als geplant vor. „Das verzögert sich wegen Corona“, sagte der Sprecher der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK), Arnulf Salmen, der Deutschen Presse-Agentur.

Im Mai 2019 hatten mehr als 200 katholische Ordensleute in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar über Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal in der Kirche diskutiert. Die nächste Mitgliederversammlung von Äbten, General- und Provinzoberen und Prioren der Ordensgemeinschaften sollte Salmen zufolge im Juni 2020 am selben Ort stattfinden. Nun sei wegen der Corona-Pandemie aber der Dezember 2020 in Bonn ins Auge gefasst worden. Die DOK ist die Interessenvertretung der Ordensgemeinschaften in Deutschland mit rund 13 450 Ordensfrauen und 3550 Ordensmännern in fast 1600 Klöstern.