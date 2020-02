„Erhebliche Schäden“: Arbeiten am Dom dauern länger

Speyer Die Sanierungsarbeiten am Dom in Speyer dauern durch erhebliche Schäden an der Dachkonstruktion der Vierungskuppel länger als geplant und kosten mehr als ursprünglich angenommen. Die Tragfähigkeit des Daches sei unter anderem durch Feuchtigkeit und Holzschädlinge erheblich gemindert, teilte Dombaumeisterin Hedwig Drabik am Donnerstag mit.



Die Sanierung der Vierungskuppel, die ursprünglich 2019 abgeschlossen sein sollte, werde noch mindestens bis Mitte 2021 andauern. Was die Kosten angehe, seien in diesem Haushaltsjahr 900 000 Euro für weitere Arbeiten am Turm eingeplant.