Staatsanwaltschaft Ergebnisse zur Flutkatastrophe am Donnerstag

Die Staatsanwaltschaft Koblenz will am Donnerstag die Ergebnisse der Ermittlungen zur tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal vorstellen. Auf einer Pressekonferenz werde über das Ergebnis informiert, teilte die Behörde am Montag in Koblenz mit. Der Abschluss der Ermittlungen war zuletzt immer wieder verschoben worden, so sollte etwa die Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss des Landes abgewartet werden. Diese wurde Mitte Februar abgeschlossen.