Ergebnisse von Eifelquerbahn-Studie für Sommer erwartet

Mainz Die Ergebnisse einer Studie zu Kosten und Nutzen für eine mögliche Reaktivierung der Eifelquerbahn sollen in diesem Sommer vorliegen. Der Auftrag für die Untersuchung über den Abschnitt zwischen Kaisersesch und Gerolstein sei erteilt worden, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (SPNV) am Freitag in Koblenz mit.

Die Eifelquerbahn ist im Eigentum der Deutschen Bahn und derzeit nicht in Betrieb.

Von den Ergebnissen der Untersuchung hängt ab, ob Geld vom Bund für die Reaktivierung der Strecke fließt. Kaisersesch im Landkreis Cochem-Zell und Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel liegen Luftlinie knapp 35 Kilometer entfernt.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-189796/2

(dpa)