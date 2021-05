Ergebnisse von Corona-Tests an Schulen jetzt auch digital

Saarbrücken Im Saarland können die Ergebnisse der Corona-Schnelltests an Schulen jetzt auch digital erfasst werden: Möglich mache dies die Erweiterung der landeseigenen Bildungscloud „Online-Schule Saarland“ (OSS) um ein Coronatest-Modul, teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitag mit.

Das neue System sei in den vergangenen Tagen bereits an 30 Schulen im Saarland erfolgreich getestet worden, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. Jetzt werde es flächendeckend an über 300 Schulen gebracht, die die OSS nutzten. Zudem gebe es eine neue Anbindung der OSS an die Corona Warn-App des Bundes, über die die Testergebnisse optional per QR-Quode übertragen werden könnten.