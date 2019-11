Ergebnis von Sanierung der Domvorhalle wird präsentiert

Der Speyerer Dom, aufgenommen von einer Brücke. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv.

Speyer In Speyer präsentieren Domdekan Christoph Kohl und Dombaumeisterin Hedwig Drabik heute das Ergebnis von Restaurierungsarbeiten im berühmten Dom der Stadt am Rhein. In den vergangenen acht Monaten war die Vorhalle des Sakralbaus umfassend saniert worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa