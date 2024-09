Bundesweiter Warntag Erfolgreicher Probe-Warntag auch in Rheinland-Pfalz

Dazu sagte Staatssekretär Daniel Stich: „Gut gewarnt ist halb gerettet. Deshalb legen wir großen Wert auf den Warnmittel-Mix und verfolgen das Ziel, dass im Fall der Fälle jeder Mensch in Rheinland-Pfalz über mindestens ein Warnmittel erreicht wird.“ Bund und Länder hätten zudem trotz kommunaler Zuständigkeit in den vergangenen Jahren Millionen in Sirenenförderprogramme investiert. Überall im Land hätten Kommunen ihre Warnmittel überprüft und nachgerüstet, hieß es weiter.