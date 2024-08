Bombenfund Erfolgreiche Bombenentschärfung in Saarbrücken

In Saarbrücken wurde eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Wie die Stadt mitteilte, mussten rund 1.700 Menschen in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen. Die Entschärfung der Bombe begann etwa zur Mittagszeit. Nach etwas mehr als einer Stunde meldete die Stadt die erfolgreiche Entschärfung. Die Bürger und Bürgerinnen dürfen dann zurück in ihre Häuser. An dem Einsatz waren etwa 250 Kräfte von der Feuerwehr, der Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und noch einigen weiteren Einrichtungen beteiligt.