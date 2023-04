Trier-Saarburg Erdrutsch gegen Wohnhaus - Statiker mit Prüfung beauftragt

Der Erdrutsch hatte am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen in dem Wohnhaus eingeschlossen. Feuerwehrleute befreiten die Bewohner aus dem Gebäude, das nach Angaben der Polizei an der hinteren Außenwand nahezu komplett von Erde und Schlamm zugeschüttet wurde. Bei der Befreiung aus einem Fenster verletzte sich eine Frau leicht. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt. Eine zunächst gesperrte Straße war am Sonntagmorgen wieder frei.