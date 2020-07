Erdgas-Lastwagen können schon günstiger als Diesel-Lkw sein

Koblenz/Köln Viele Jahrzehnte lang sind für Speditionen nur Lastwagen mit Dieselmotor infrage gekommen. Allmählich ändert sich das: Mit Erdgasantrieb können sie laut einer Studie billiger lange Strecken fahren. Das Tankstellennetz für Flüssigerdgas wird langsam dichter.

Mit Flüssigerdgas (LNG) angetriebene Lastwagen können laut einer neuen Untersuchung für Logistikunternehmen schon heute kostengünstiger als Diesel-Lkw im Fernverkehr fahren. Darüber hinaus komme für Firmen mit Lastwagen noch keine andere Antriebsart infrage, „die über Kleinserien oder Prototypen hinausgeht“, teilten ADAC Mittelrhein (Koblenz) und TÜV Rheinland (Köln) am Freitag mit. „Bei Brennstoffzelle-, Oberleitungs- und Batterieantrieb sind Technologie und Infrastruktur für den Unternehmensalltag noch nicht genügend ausgereift“, erklärte der Leiter des Kompetenzzentrums für alternative Antriebe beim TÜV Rheinland, Stefan Behrning.

Die Ergebnisse der Untersuchung sollten an diesem Freitag bei einem Online-Seminar anstelle des coronabedingt abgesagten traditionellen Nürburgring-Truck-Symposiums vorgestellt werden. Experten hatten zehn seit 2017 vorgestellte Studien zu alternativen Antrieben im Lkw-Fernverkehr ausgewertet sowie mit Unternehmen gesprochen, die bereits LNG-Lastwagen einsetzen. Daraus entstand nach den Angaben ein Online-Gesamtkostenkalkulator, der je nach individueller Situation eines Unternehmens ermitteln könne, welche Antriebsart beim Kauf eines neuen Lkw langfristig am günstigsten sei. Martin Dillinger, Experte für alternative Antriebskonzepte beim TÜV Rheinland, erläuterte: „Nach heutigem Stand gibt es viele Szenarien, in denen ein Gasantrieb wirtschaftliche Vorteile gegenüber einem traditionellen Dieselantrieb bietet.“