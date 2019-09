Entwürfe für Richter-Fenster im Kloster Tholey enthüllt

Die Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey für das Gerhard Richter große Kirchenfenster entworfen hat. Foto: Oliver Dietze/Archivbild.

Tholey Es sind verspielte bunte Muster mit viel Platz für Fantasie - und klarem Wow-Effekt: Die Entwürfe des weltberühmten Künstlers Gerhard Richter für drei neue große Kirchenfenster im Benediktinerkloster im saarländischen Tholey sind am Mittwoch auf Begeisterung gestoßen.

„Man kann nur staunend davor stehen“, sagte Frater Wendelinus Naumann vor den entrollten Entwürfen in Originalgröße über den Chorfenstern der Abteikirche. „Ich bin sicher, man kann Stunden und Tage davor sitzen und wird nach Jahren immer noch etwas Neues entdecken.“

Jedes der 1,95 mal 9,30 Meter großen Fenster zeigt fünf Motive, die sich gespiegelt wiederholen und ein detailreiches Gesamtwerk ergeben. In den beiden äußeren Fenstern werden Rot und Blau dominieren, in der Mitte ist es Gelb. „Sie sehen aus wie orientalische Muster“, hatte Richter über die Entwürfe der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sie seien „halb abstrakt, halb erzählerisch“. Bei der Premiere in Tholey war er nicht dabei. Er gilt als der höchstdotierte lebende Maler der Welt.