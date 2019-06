Entwicklungen zum autonomen Fahren in Mainz vorgestellt

Mainz Von einer per Kabel geführten elektrischen Landmaschine bis hin zum Kleinbus „Emma“, der auch schon am Mainzer Rheinufer testweise unterwegs war - auf einer Fachveranstaltung in und um die Opel-Arena in Mainz werden am (heutigen) Montag (ab 10.00 Uhr) Innovationen und Entwicklungen zu autonomem Fahren vorgestellt.

