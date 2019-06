Entwarnung nach Sperrung der ICE-Strecke Frankfurt-Köln

Polizeibeamte sperren die Zugänge zum ICE-Bahnhof ab. Foto: Thomas Frey.

Montabaur Nach einer gut zweistündigen Sperrung der ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln wegen eines herrenlosen Koffers in einem Zug hat die Bundespolizei Entwarnung gegeben. In dem Koffer habe sich normales Reisegepäck befunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Donnerstagabend.

