Entwarnung nach Bombendrohung in Koblenz

Polizeibeamte riegeln das Gebäude der Bundesanstalt für Gewässerkunde ab. Foto: Thomas Frey/dpa.

Koblenz Nach einer Bombendrohung in der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz am Mittwoch hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es sei keine Bombe gefunden worden, erklärte ein Sprecher am Nachmittag.

