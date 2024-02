Polizeieinsatz Entwarnung nach Bombendrohung an mehreren Schulen in Neuwied

Eine anonyme Bombendrohung per Mail hat am Montag für große Aufregung an mehreren Schulen in Neuwied gesorgt. Die Mail mit der Drohung sei gegen 10.30 Uhr an fünf Schulen in der Stadt eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der oder die Täter hätten darin angekündigt, dass um 12.00 Uhr eine Bombe explodieren werde. Die Polizei habe die Lage sehr ernst genommen, erklärte der Sprecher. Nach wenigen Stunden konnten die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung geben.