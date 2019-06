Enttäuschender EM-Auftakt für deutsche Florettfechter

Der Florettfechter Peter Joppich aus Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2017. Foto: Jan Woitas/Archivbild.

Düsseldorf Für die deutschen Florettfechter haben die Europameisterschaften in Düsseldorf mit Enttäuschungen begonnen. Das Quartett mit dem viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich aus Koblenz und Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink an der Spitze schied am Montag bereits unter den besten 32 aus.

Der Düsseldorfer Kleibrink scheiterte 11:15 an Italiens Weltmeister Alessio Foconi. Der Koblenzer Joppich unterlag dem Niederländer Daniel Giacon nach einem 0:9-Rückstand mit 10:15.