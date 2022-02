Entsetzen in Rheinland-Pfalz über Krieg in Ukraine

Mainz Russlands Präsident Putin befiehlt seinen Truppen, in die Ukraine einzumarschieren. Der Waffengang sorgt auch in Rheinland-Pfalz für Bestürzung. Politiker sind fassungslos, Kirchen rufen zum Gebet auf.

Der russische Einmarsch in die Ukraine ist in Rheinland-Pfalz auf breite Kritik und Ablehnung gestoßen. „Die russische Invasion stellt einen Rückfall in längst vergangen geglaubte Zeiten dar“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz. Sie kritisierte den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Jetzt ist der Krieg zurückgekehrt nach Europa. Es ist Putins Krieg. Es ist grässlich, es ist verstörend und es ist auch unverzeihlich.“ Putin gefährde die Friedensordnung. „Er ist skrupellos.“ Von Ramstein und Spangdahlem gebe es „wieder verstärkten Flugverkehr“, weil die Nato an den Grenzen die Truppen verstärke.