Entscheidung über Quarantäne-Aufhebung nach weiteren Tests

Ein Bus mit wegen des Coronavirus evakuierten Menschen kommt in einem Konvoi an der Kaserne Südpfalz der Bundeswehr an. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv.

Germersheim Über die Aufhebung der Quarantäne für die im pfälzischen Germersheim untergebrachten China-Rückkehrer wird voraussichtlich erst am Sonntag entschieden. Zunächst müssten die Ergebnisse von weiteren Tests abgewartet werden, die am (morgigen) Freitag geplant seien, teilte das Gesundheitsamt Germersheim am Donnerstag mit.



Die Ergebnisse seien frühestens Samstagabend zu erwarten. Auch wenn sie erneut negativ ausfallen sollten, werde es am Sonntag noch eine ärztliche Untersuchung aller Personen geben. Erst danach könne entschieden werden, ob die Quarantäne aufgehoben werde.

Seit gut eineinhalb Wochen harren 122 China-Rückkehrer und 22 Helfer des Deutschen Roten-Kreuzes in einer Bundeswehrkaserne in der Pfalz aus. Sie sind bereits drei Mal untersucht worden - bislang wurde kein Fall des neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Lut Gesundheitsamt ist eine weitere „Beprobung“ notwendig, da nicht auszuschließen, dass bis zum Ende der Quarantänezeit doch noch ein Nachweis des Virus' Sars-CoV-2 erfolge.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Quarantäne am Sonntag aufgehoben wird. Allen Betroffenen gehe es weiterhin gut, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Und: Alle bereiteten sich darauf vor, „die Rückkehrer am Sonntag beruhigt zur Weiterreise an ihren Zielort zu entlassen“.