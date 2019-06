Entscheidung im Prozess um Burg Rheinfels erwartet

Koblenz Im Rechtsstreit um die Burg Rheinfels mit dem Chef des Hauses Hohenzollern will das Landgericht Koblenz heute seine Entscheidung verkünden. Georg Friedrich Prinz von Preußen fordert den einstigen Familienbesitz hoch über St.

Goar am Rhein zurück. In einer mündlichen Verhandlung im Mai ohne den in Potsdam lebenden Ururenkel des letzten deutschen Kaisers hat das Landgericht seinen Besitzanspruch bezweifelt.

Der Vorsitzende Richter Christian Stumm betonte im Mai, nach dem Untergang des Kaiserreichs sei das „gebundene Staatsvermögen“ des preußischen Königs an die damalige Krongutsverwaltung gegangen. Diese habe bei der Übertragung der Burg Rheinfels auf die Stadt St. Goar ein Rücktrittsrecht bei Verstößen gegen den Denkmalschutz oder einem Verkauf bekommen, um die Ruine als Kulturdenkmal zu erhalten. Damit hätte sie nicht in die Hände der Hohenzollern-Familie, sondern allenfalls in das Eigentum des preußischen Staats fallen können. Dessen Rechtsnachfolger ist in diesem Fall das Land Rheinland-Pfalz.