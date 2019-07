Entschärfung: Über 1000 Menschen müssen Häuser verlassen

Gerolstein Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Gerolstein müssen am Mittwochnachmittag mindestens eintausend Menschen ihre Häuser verlassen. Evakuiert werde für die Entschärfung ein Gebiet von 300 Metern rund um den Fundort, sagte ein Polizeisprecher.

Der Kampfmittelräumdienst plant die Entschärfung am Mittwoch ab 18.30 Uhr. Bis 15.00 Uhr müssen alle Anwohner die Sperrzone verlassen haben, sie können in einer Sporthalle die Zeit verbringen. Vermutlich werden sie um 21.00 Uhr in ihre Häuser zurückkehren dürfen.