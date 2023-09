Kriegsfolgen Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Kaiserslautern

Kaiserslautern · In Kaiserslautern soll am Freitag eine 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft werden. Um 13.00 Uhr ist auf dem Gelände des künftigen Batteriezellwerks ACC in Einsiedlerhof ein zweiter Entschärfungsversuch durch den Kampfmittelräumdienst geplant, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

08.09.2023, 05:12 Uhr

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Eine erste Entschärfung war am Mittwoch gescheitert. Zunächst hieß es daraufhin von der Stadt, die Bombe müsse gesprengt werden. Den Angaben nach wird am Freitag in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Für die Öffentlichkeit sei der Wirtschaftsweg zwischen dem Firmengelände und der Bahnlinie gesperrt. Die Bahn kündigte eine Streckensperrung zwischen Kaiserslautern und Landstuhl von 13.00 Uhr bis voraussichtlich 16.00 Uhr an. © dpa-infocom, dpa:230908-99-116099/2

