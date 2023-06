Landesregierung Entschädigungsfonds und U-Ausschuss im Fall Yeboah geplant

CDU- und SPD-Fraktion gaben am Dienstag bekannt, dass am 21. Juni im Landtag der gemeinsame Einsetzungsbeschluss für einen Untersuchungsausschuss fallen soll. Sein Name: „Umgang der saarländischen Behörden mit dem Brandanschlag vom 19. September 1991 in Saarlouis-Fraulautern und mit weiteren ausländerfeindlichen Straftaten sowie deren Opfern zu Beginn der neunziger Jahre im Saarland“.