Saar-Landtag Entschädigungsfonds für Opfer schwerer Gewalt beschlossen

Der Fonds entsteht auch vor dem Hintergrund eines Brandanschlags auf ein Asylbewerberheim im September 1991 in Saarlouis. Dabei war der 27 Jahre alte Samuel Yeboah aus Ghana ums Leben gekommen. In einem Prozess wegen der Tat wird am Montag vor dem Oberlandesgericht Koblenz das Plädoyer der Generalbundesanwaltschaft erwartet.