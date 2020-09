Entgleister Güterzug: Kesselwagen werden abtransportiert

Kesselwagen liegen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofs von Niederlahnstein. Foto: Thomas Frey/dpa

Niederlahnstein Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Bahnhof Niederlahnstein dauern die Aufräumarbeiten an. Die umgekippten Waggons werden geborgen. Die Polizei sucht weiter nach der Unglücksursache.

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Bahnhof Niederlahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) wird die Unfallstelle geräumt. Die mit Diesel beladenen umgekippten Kesselwagen seien nun leer gepumpt und werden mit Hilfe von Kränen abtransportiert, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag sagte. Erst dann sei klar, ob und was an den Schienen sowie an der Oberleitung repariert werden müsse. Wie lange die Bergung und die Reparaturarbeiten dauern, war zunächst unklar. Die Strecke zwischen Koblenz und Bad Ems ist weiterhin gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.