Entgleister Güterzug: Aufräumarbeiten dauern an

Niederlahnstein Im Bahnhof Niederlahnstein entgleist ein Güterzug. In der Folge sperrt die Deutsche Bahn die Zugstrecke zwischen Koblenz und Bad Ems. Tausende Liter Diesel müssen abgepumpt werden.

Die Bergungsarbeiten nach der Entgleisung eines Güterzugs im Bahnhof Niederlahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) sind noch nicht abgeschlossen. Bis zum Montagabend pumpten Bergungskräfte den Diesel aus den beschädigten Waggons in Ersatzbehälter. Bis zu 150 000 Liter Kraftstoff sollen ausgelaufen sein, nachdem der Güterzug am Sonntagabend entgleist war, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.