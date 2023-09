Rhein-Pfalz-Kreis Entführung von Zehnjähriger: Verdächtiger ist vorbestraft

Der Tatverdächtige ist bereits wegen Sexualstraftaten, Körperverletzung und Eigentumsdelikten verurteilt worden. Das sagte Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal, am Mittwoch. In einer Mitteilung heißt es, er sei zuletzt 2008 mit Sexualstraftaten in Erscheinung getreten und 1996 sowie 2008 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.