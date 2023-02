Frankfurt : Entführung und Erpressung: Mann in Kellerraum eingesperrt

Saarbrücken/Frankfurt Ein 41-Jähriger ist am Montag von zwei Männern in Frankfurt entführt und nach Saarbrücken verschleppt worden. Die beiden Tatverdächtigen sollen ihr Opfer gefesselt, geschlagen und einen sechsstelligen Geldbetrag gefordert haben, wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Mittwoch mitteilte.

Nachdem die beiden mutmaßlichen Erpresser den Mann in dem Kellerraum eingesperrt zurückgelassen hatten, rief er laut den Angaben um Hilfe. Ein Passant, der die Rufe auf der Straße hörte, alarmierte daraufhin die Polizei. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der Mann aus dem Keller befreit werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Aufgrund von Prellungen und Hämatomen wurde er anschließend im Krankenhaus behandelt.

Die Beamten konnten zwei 45 und 43 Jahre alte Tatverdächtige ermitteln. Sie wurden den Angaben zufolge am Mittwochmorgen von Spezialeinheiten an ihren Wohnorten im Saarland festgenommen und in ein Gefängnis in Saarbrücken gebracht. Gegen beide wird unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubes ermittelt. Als Tatmotiv vermuten die Beamten Geldstreitigkeiten zwischen den Männern.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll mindestens einer der mutmaßlichen Täter den 41-Jährigen gekannt haben. Zu einer Verabredung am Montag in Frankfurt habe dieser den anderen Tatverdächtigen mitgebracht. Die beiden sollen dann gemeinsam das Opfer überwältigt und in dessen eigenen Wagen ins Saarland gebracht haben.

