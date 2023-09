Rhein-Pfalz-Kreis Entführung einer Zehnjährigen. Tatverdächtiger vorbestraft

Der Tatverdächtige im Entführungs- und Missbrauchsfall einer Zehnjährigen in Edenkoben ist bereits wegen Sexualstraftaten, Körperverletzung und Eigentumsdelikten verurteilt worden. Wegen Verstößen gegen Weisungen nach seiner letzten Inhaftierung sei kurz vor der Tat in Edenkoben eine Anklageschrift mit Haftbefehl an das zuständige Amtsgericht verschickt worden, sagte Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal, am Mittwoch. Zuvor hatte es Medienberichte darüber gegeben.