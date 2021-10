Enquete-Kommission zur Flutkatastrophe beginnt ihre Arbeit

Mainz Handlungsempfehlungen aus der Flutkatastrophe im Ahrtal mit 134 Toten will eine Enquete-Kommission des Landtags erarbeiten. Dabei geht es sowohl um den Katastrophenschutz als auch um Anpassungen an den Klimawandel und den Wiederaufbau.

Es solle „kein Papiertiger produziert werden“, betonte die Kommissionsvorsitzende Lea Heidbreder in der ersten Sitzung der Kommission am Mittwoch im Mainzer Landtag. Die grüne Abgeordnete war zuvor einstimmig an die Spitze des Gremiums gewählt worden. Sie lobte die breite Expertise der vertretenden Fachleute und betonte, die Arbeit der Kommission sei eine Gemeinschaftsaufgabe über Fraktionsgrenzen hinweg. „Im Ahrtal haben die Menschen Solidarität bewiesen“, sagte Heidbreder. „Das sollten wir uns zum Vorbild nehmen.“