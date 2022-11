Hochwasser : Enquete-Kommission-Vorsitzende: Aufbau im Ahrtal in Gefahr

Enquete-Kommission-Vorsitzende: Aufbau im Ahrtal in Gefahr

Mainz Die Antragsfrist für öffentliche Förderanträge gefährdet nach Einschätzung der Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Lea Heidbreder, den Wiederaufbau im Ahrtal. „Die Bundesregierung hatte beim Wiederaufbau Solidarität mit den Menschen im Ahrtal angekündigt.

Hier muss diese Solidarität jetzt mit Leben gefüllt werden“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Mainz. „Ich appelliere an die Bundesregierung, diese Praxis dringend noch einmal zu überprüfen und die Antragsfrist zu verlängern.“