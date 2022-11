Migration : Enger zusammenrücken: Mehr Unterkünfte für Geflüchtete nötig

Mainz Schon jetzt sind mehr Menschen in Rheinland-Pfalz eingetroffen als 2015. Inzwischen hat das Land aber sehr viel mehr Plätze in der Erstaufnahme. Mehr Unterbringungsmöglichkeiten sollen auch auch die Kommunen einrichten.

Die Aufnahme von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz wird nach Einschätzung von Integrationsministerin Katharina Binz zunehmend zur Herausforderung für Land und Kommunen. „Wir beobachten die Situation in der Ukraine sehr genau“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Mainz. So gebe es die Sorge, dass anhaltende gezielte Angriffe auf die Infrastruktur des Landes eine weitere Fluchtbewegung auslösen könnte. „Wir müssen diese Aufgabe gemeinsam stemmen, das Land mit den Kommunen zusammen.“