„Enger Kontakt“: Bistümer arbeiten Missbrauchsskandal auf

Der Speyerer Dom, aufgenommen von einer Brücke. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Speyer/Mainz/Trier Die Bistümer in Rheinland-Pfalz arbeiten auch mit juristischer Unterstützung weiter den Missbrauchsskandal auf. „Wir geben in Rücksprache mit den Betroffenen weiterhin alle Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft und stehen mit den Justizbehörden in engem Kontakt“, teilte das Bistum Speyer mit.

2019 seien sechs Fälle an Staatsanwaltschaften abgegeben worden, davon seien in fünf Fällen die Ermittlungen eingestellt worden, ein Fall werde weiter verfolgt.

Das Bistum Mainz hat im Juni den Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber mit einem unabhängigen Projekt zur Aufklärung der Missbrauchstaten in dem Bistum beauftragt, wie Sprecher Tobias Blum in der Landeshauptstadt sagte. Das Vorhaben namens „Erfahren. Verstehen. Vorsorgen“ nehme Taten sexuellen Missbrauchs und sexualisierter Gewalt seit 1945 in den Blick und frage, wie im Bistum damit umgegangen wurde.