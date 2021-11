Energiepreise treiben Inflationsrate im Saarland weiter hoch

Saarbrücken Die Inflationsrate im Saarland hat im November die Fünf-Prozent-Marke übersprungen. Wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken am Dienstag mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zu November 2020 um 5,3 Prozent.

So habe sich der Endverbraucherpreis bei Heizöl binnen Jahresfrist mit einem Anstieg um 116,4 Prozent mehr als verdoppelt. Die Gaspreise (plus 23,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahr) sowie die Preise für Fernwärme (plus 22,3 Prozent) und die Strompreise (plus 9,8 Prozent) würden nachziehen. An den Tankstellen im Saarland müssten Autofahrer und Autofahrerinnen zurzeit für die gleiche Menge Sprit im Schnitt 44,3 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr.