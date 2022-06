Plenarsitzung : Energiepolitik im Blickpunkt des Landtags Rheinland-Pfalz

Mainz Die Energiepolitik steht im Blickpunkt, wenn der rheinland-pfälzische Landtag an diesem Donnerstag (ab 9.30 Uhr) seine parlamentarische Arbeit fortsetzt. Im Anschluss an drei Aktuelle Debatten steht die Beratung über den kürzlich vorgelegten Energiebericht des Landes an, der Energieerzeugung und -bedarf für die Jahre 2018 und 2019 darstellt.

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch stieg demnach nach vorläufigen Daten bis 2020 auf 41,3 Prozent, nachdem es 2011 erst 15,3 Prozent waren.

Um Energiepolitik geht es auch in einem Antrag der CDU-Fraktion, in dem ein konkretes Ausbauziel für die Wasserkraft gefordert wird. Die 225 Wasserkraftanlagen an Flüssen in Rheinland-Pfalz produzieren rund 1,05 Terawattstunden (TWh) Strom im Jahr. Die Wasserkraft hat damit einen Anteil von etwa sechs Prozent der gesamten Stromerzeugung.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-592623/2

(dpa)