Energieagentur wird von Anträgen für Solarspeicher überrannt

Kaiserslautern Das Interesse am neuen Förderprogramm für Solarspeicher in Rheinland-Pfalz ist ungebrochen. Bei der Energieagentur gingen bisher 885 Anträge ein, wie die Landeseinrichtung am Donnerstag in Kaiserslautern mitteilte.



Das sind mehr als dreimal so viel wie noch im November. Gestartet wurde die „Solar-Offensive“ am 9. Oktober. „Dass direkt nach dem Start des Förderprogramms durchgehend bis heute so viele Anträge bei uns eingegangen sind, hat uns überrascht“, erklärte der Geschäftsführer der Energieagentur, Michael Hauer.