Endlager-Suche für Atommüll: Saarland geologisch ungeeignet

Berlin/Saarbrücken Das Saarland kommt als Gebiet für ein mögliches Atommüll-Endlager nicht infrage. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervor.

Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, ist laut Bericht in Deutschland ein Anteil von 54 Prozent der Landesfläche als Teilgebiet ausgewiesen. Teilgebiete liegen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber auch in den ostdeutschen Ländern. Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen ist nicht darunter, wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht.