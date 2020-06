Ende der Löscharbeiten nach Großbrand in Diez

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Großbrand. Foto: Hasan Bratic/dpa/Archivbild

Diez/Limburg Eine Woche nach dem Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Diez nahe Limburg sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Noch in der Nacht auf Dienstag habe die Feuerwehr Glutnester gelöscht, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens Uriel Papierrohstoffe, Andreas Uriel.

Am Dienstagabend sei „Feuer aus“ gemeldet worden. Erst nach der Freigabe des Brandorts wurden laut Uriel Brandermittler erwartet. Die Ursache des Feuers war vorerst unbekannt.