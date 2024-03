Bundesliga Ende der Elfmeterserie: Burkardt schießt Mainz auf Rang 16

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga dank Jonathan Burkardt einen wichtigen Sieg gefeiert und ist auf den Relegationsrang gesprungen. Das Team von Trainer Bo Henriksen gewann am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen den VfL Bochum und zog damit am 26. Spieltag an Rivale 1. FC Köln vorbei. Burkardt (45.+3/Foulelfmeter/71.) erzielte vor 33.300 Zuschauern beide Tore und rehabilitierte die Mainzer nach dem deftigen 1:8 beim FC Bayern vor genau einer Woche.