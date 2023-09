Landtag Emotionale Debatte über Kommunalfinanzen im Landtag

In einer emotionalen Debatte mit vielen Zwischenrufen haben Regierung und Opposition über die finanzielle Ausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz gestritten. Die Fraktionen von CDU, AfD und Freien Wählern machten sich am Donnerstag im Landtag in Mainz für eine Neuorientierung des kommunalen Finanzausgleichs stark. Die Opposition warf der Ampel-Regierung vor, Städte, Gemeinden und Kreise finanziell nicht ausreichend zu unterstützen. Innenminister Michael Ebling (SPD) wies diese Vorwürfe strikt zurück.