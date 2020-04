Corona-Krise : Emmanuel Macron dankt dem Saarland

Saarbrücken Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat dem Saarland für die Behandlung französischer Corona-Patienten gedankt.

In einem Brief an Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) würdigt Macron das „beispiellose Engagement, mit dem das Saarland Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt“. Patienten aus Frankreich, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt worden war, konnten durch die Aufnahme im Saarland die „bestmögliche medizinische Versorgung“ erhalten, heißt es in dem Schreiben Macrons, das der „Saarbrücker Zeitung“ vorliegt.