2. Bundesliga Elversberg unterliegt unglücklich in Karlsruhe

Karlsruhe · Mit der dritten Niederlage in Serie verabschiedet sich Elversberg in die Winterpause. Beim KSC heißt es am Ende 2:3.

17.12.2023 , 16:19 Uhr

Die Elversberger Mannschaft verlässt nach der 3:2 Niederlage den Platz. Foto: Uli Deck/dpa

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat seinen Negativtrend im letzten Spiel des Jahres nicht stoppen können. Die Saarländer verloren am Sonntag beim Karlsruher SC mit 2:3 (1:2) und gehen nach der dritten Niederlage in Serie als Tabellen-Neunter mit 24 Punkten in die Winterpause. Paul Wanner (29. Minute) und Luca Schnellbacher (63.) trafen vor 23 654 Zuschauern im Wildpark für den Aufsteiger. Dzenis Burnic (6.), Budu Siwsiwadse (16.) und Igor Matanovic (53.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Elversberg hatte gegen motivierte und kompakte Karlsruher zu Beginn Probleme und musste früh einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Der Anschluss von Bayern-Leihgabe Wanner sorgte bei den Gästen für zusätzliche Motivation. Selbst nach dem erneuten Zwei-Tore-Rückstand steckte Elversberg nie auf. Der KSC eröffnete dem Team von Trainer Horst Steffen durch zahlreiche schwere Abwehrfehler allerdings auch immer wieder Möglichkeiten. Schnellbacher machte den Saarländern mit seinem Tor erneut Hoffnung auf einen guten Jahresabschluss. In der phasenweise turbulenten zweiten Halbzeit trafen beide Teams jeweils einmal nur Aluminium. Die beste Chance für die Gäste hatte Wanner, dessen Lupfer in der 66. Minute nur am Pfosten landete. © dpa-infocom, dpa:231217-99-329306/3

(dpa)