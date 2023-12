2. Bundesliga Elversberg startet am 2. Januar wieder mit dem Training

Spiesen-Elversberg · Die SV Elversberg nimmt am 2. Januar die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der Aufsteiger hatte die Hinrunde unter der Regie von Trainer Horst Steffen mit 24 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen.

21.12.2023 , 17:07 Uhr

Die Elversberger Mannschaft verlässt nach der 3:2 Niederlage gegen Karlsruhe den Platz. Foto: Uli Deck/dpa

Nach einer Vorbereitungswoche im Saarland geht es für die SVE vom 8. bis 15. Januar ins Winter-Trainingslager nach Malaga. Dort bestreitet der Aufsteiger am 13. Januar ein Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten und 17-fachen Meister Red Bull Salzburg. Zum Rückrunden-Auftakt empfangen die Elversberger am 20. Januar Hannover 96. © dpa-infocom, dpa:231221-99-377435/3

(dpa)