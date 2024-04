Fußball Elversberg landet Überraschungssieg beim FC St. Pauli

Die SV Elversberg hat einen Überraschungscoup beim 1. FC St. Pauli gelandet und einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Aufsteiger aus dem Saarland gewann am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:2 (0:1) bei dem Spitzenteam in Hamburg. Damit verhinderte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen, dass St. Pauli die Tabellenführung zurückeroberte.