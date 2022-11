3. Liga : Elversberg im März beim SV Waldhof Mannheim unter Flutlicht

Frankfurt/Main Fußball-Drittligist SV Elversberg wird sein Spiel beim Traditionsverein SV Waldhof Mannheim unter Flutlicht austragen. Das ergab der am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte Spielplan für den 22. bis 27. Spieltag.

Demnach beschließt der aktuelle Spitzenreiter am 6. März (19.00 Uhr/Magenta TV) mit der Partie in Mannheim den 25. Spieltag.

Der 27. Spieltag findet im Rahmen einer englischen Woche ebenfalls am Abend statt. Dafür reisen die Saarländer am 14. März (19.00 Uhr/Magenta TV) zum TSV 1860 München. Der 1. FC Saarbrücken empfängt am 15. März (19.00 Uhr/Magenta TV) die SpVgg Bayreuth zum Flutlichtspiel im Ludwigsparkstadion.