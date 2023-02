3. Liga : Elversberg feiert gegen Oldenburg fünften Sieg in Serie

Die SV Elversberg hat ihre Siegesserie ausgebaut. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Spiesen-Elversberg Die SV Elversberg steuert in der 3. Fußball-Liga weiter unbeirrt auf Kurs Zweitliga-Aufstieg. Die Saarländer kamen am Samstag zu einem 3:0 (2:0) gegen den VfB Oldenburg und damit zum fünften Sieg in Serie.

Mit 53 Punkten bleibt der Aufsteiger, für den Nick Woltemade (8./17. Minute) und Jannik Rochelt (54.) die Tore erzielten, souveräner Tabellenführer. Der Vorsprung des Teams von Trainer Horst Steffen auf den ersten Nichtaufstiegsplatz beträgt 14 Zähler.

Elversberg erwies sich im Duell mit dem Tabellen-16. als Schnellstarter. Nach gut einer Viertelstunde hatte Woltemade bereits einen Doppelpack geschnürt und damit für eine Vorentscheidung gesorgt. Die in der ersten Halbzeit weitgehend überforderten Gäste verzeichneten erst kurz nach dem Wechsel die erste Chance, doch Jakob Bookjans traf nur den Pfosten. Wenig später erhöhte Rochelt für die Hausherren, die den klaren Vorsprung danach sicher über die Zeit brachten.

© dpa-infocom, dpa:230211-99-559439/2

(dpa)