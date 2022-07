DFB-Pokal : Elversberg feiert Coup gegen Leverkusen

Spiesen-Elversberg Die SV Elversberg wirft Bayer Leverkusen aus dem Pokal. Der überraschende Sieg ist hochverdient. Trainer Steffen ist wie die Fans begeistert von dem Auftritt seiner Mannschaft.

Nach ihrem Pokal-Coup gegen Bayer Leverkusen lagen sich die Spieler der SV Elversberg jubelnd in den Armen und genossen die Ovationen der Fans. Mit dem 4:3 (3:2) schaffte der Drittliga-Aufsteiger am Samstag vor 7414 Zuschauern eine dicke Überraschung und damit den Sprung in die zweite Runde. „Ich bin überglücklich über den Sieg und die Art und Weise, wie wir gespielt haben“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen. „Die Jungs haben mächtig geliefert. Sie haben ein Riesenspiel gemacht. Von mir aus kann es so weiter gehen.“